Gefälschte Pässe: Angebliche Diplomaten fliegen am Münchner Flughafen auf

Oberding (dpa/lby) - Zwei Männer, die sich als Diplomaten ausgegeben haben, sind am Flughafen München aufgeflogen. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatten sie bei der Einreise griechische Diplomatenpässe dabei, die "professionell verfälscht" worden waren. Die beiden 28-Jährigen wollten demnach mit einem Flug aus Namibia ein- und nach Griechenland weiterreisen. Bei der Kontrolle legten sie die Pässe vor und gaben an, als griechische Diplomaten tätig zu sein.