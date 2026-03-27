Gefährliches Überholmanöver: Unfall bei Meeder - Polizei sucht Zeugen

Der 20-jährige Fahrer eines Kleintransporters hat am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße zwischen Neida und Glend im Gemeindegebiet von Meeder mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs überholt. Es krachte.
Ein riskantes Überholmanöver auf einer Staatsstraße im Gemeindegebiet von Meeder hat am Donnerstagmorgen zu einem Unfall geführt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.
Der 20-jährige Fahrer eines Kleintransporters hat am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße zwischen Neida und Glend im Gemeindegebiet von Meeder mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs überholt. Es krachte.
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Aufgrund eines vorausfahrenden Lastwagens hatte sich zwischen den beiden Kreisverkehren auf Höhe Wiesenfeld eine Fahrzeugkolonne gebildet. Eine 27-jährige Autofahrerin fuhr an dritter Stelle hinter dem Lastwagen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei scherte hinter ihr der Fahrer des Hermes-Transporters im Kurvenbereich aus der Kolonne aus, um mehrere Fahrzeuge zu überholen.
Während er drei bis Fahrzeuge überholte, nahm die 27-Jährige bereits entgegenkommenden Verkehr wahr. Sie bremste daher wegen der gefährlichen Situation ab. Als der Transporterfahrer hinter dem Wagen der Frau wiedereinscherte, kam es gegen 7.45 Uhr zum Auffahrunfall.
Am Auto der Frau entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro an der Heckstoßstange. Der Schaden am Transporter ist noch unklar. Gegen den 20-jährigen Fahrer wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.
Die Polizeiinspektion Coburg sucht nun Zeugen, insbesondere die Fahrer der entgegenkommenden Fahrzeuge oder Teilnehmer der Kolonne, die das Überholmanöver beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegengenommen.