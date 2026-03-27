Gefährliches Überholmanöver: Unfall bei Meeder - Polizei sucht Zeugen

Unfallhergang

Aufgrund eines vorausfahrenden Lastwagens hatte sich zwischen den beiden Kreisverkehren auf Höhe Wiesenfeld eine Fahrzeugkolonne gebildet. Eine 27-jährige Autofahrerin fuhr an dritter Stelle hinter dem Lastwagen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei scherte hinter ihr der Fahrer des Hermes-Transporters im Kurvenbereich aus der Kolonne aus, um mehrere Fahrzeuge zu überholen.