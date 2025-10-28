Kingston - Kurz vor dem Eintreffen des Hurrikans "Melissa" an der Küste von Jamaika hat der gefährliche Wirbelsturm weiter an Kraft zugelegt. Der Hurrikan der höchsten Kategorie 5 ziehe nun mit einer anhaltenden Windgeschwindigkeit von 290 Kilometern pro Stunde auf den Süden der Karibikinsel zu, teilte das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami mit. "Melissa" befand sich rund 80 Kilometer südsüdöstlich der Ortschaft Negril und sollte innerhalb der kommenden Stunden auf Land treffen.
Gefährlicher Wirbelsturm Hurrikan "Melissa" gewinnt vor Jamaika weiter an Stärke
dpa 28.10.2025 - 14:43 Uhr