Tödlicher Unfall in Frankfurt unter Lachgas-Einfluss

Neben akuten Vergiftungen besteht die Gefahr von Unfällen, wie die European Union Drugs Agency (EUDA) ausführt. In den Niederlanden stieg die Zahl der Vorfälle mit Distickstoffmonoxid beim Autofahren zwischen 2019 und 2021 um 80 Prozent (2.652 bis 4.860 Vorfälle). Einige stehen demnach im Zusammenhang mit dem Steuern von Autos im Rauschzustand, andere mit dem Füllen von Luftballons während der Fahrt. In Frankfurt soll ein 23-Jähriger Anfang Juli unter dem Einfluss von Lachgas in eine Gruppe von E-Scooter-Fahrern gerast sein - zwei junge Männer starben.