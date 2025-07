Es klingt beunruhigend, was in diesen Tagen vom Bahnhof in Ilmenau in den sozialen Medien geschildert wird: „Zwischen Randalen, Dreck und Saufgelagen scheint jetzt auch Lachgas ganz hoch im Kurs zu stehen“, heißt es dort in einem Posting. Leere Kartuschen lägen immer wieder herum. Auch weitere Nutzer bestätigen die Schilderungen: „Ist ja schon lange bekannt“, heißt es unter anderem.