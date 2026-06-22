Mühlhausen (dpa/th) - Mit einem Messer ist ein 42 Jahre alter Mann bei einem Streit mit einem anderen Mann in Mühlhausen schwer verletzt worden. Nach der Auseinandersetzung am Sonntagabend sei der Verletzte in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit. Die Beamten ermitteln nun wegen des Anfangsverdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den anderen 45-jährigen Mann. Die Tathintergründe seien bislang unklar.