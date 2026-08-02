Memmingen - Ein Schläfchen auf der Autobahn? Keine gute Idee, wie ein 41-Jähriger nun feststellen musste. Die Polizei entdeckte den Mann in der Nacht zum Sonntag auf der Autobahn 96 bei Memmingen - schlafend. Er habe unter einer Schutzplanke im Bereich der Fahrbahn gelegen, hieß es in einer Mitteilung. Die Polizei brachte den volltrunkenen 41-Jährigen in eine Ausnüchterungszelle. Zuvor hatten mehrere Menschen die Polizei alarmiert, weil sie einen torkelnden Mann auf der Autobahn bemerkt hatten.