Düsseldorf - Der Schweizer Käsehersteller Eberle Spezialitäten ruft vier Sorten Weichkäse wegen Verunreinigung mit Listerien-Erregern zurück. Der "Mini Brie" der Geschmacksrichtungen Nuss, Schnittlauch, Chili und Trüffel wurde in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen über Filialen verschiedener Einzelhändler verkauft, wie die in Olching bei München ansässige Vertriebsgesellschaft Heiderbeck mitteilte.
Gefährlicher Erreger Listerien im "Mini-Brie" - Hersteller ruft Käse zurück
dpa 02.11.2026 - 19:37 Uhr