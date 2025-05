Unterschwaningen (dpa/lby) - Durch eine Stichflamme auf einer Hochzeitsfeier in Mittelfranken sind zwei Frauen verletzt worden. Darunter eine 26-Jährige, die schwere Verbrennungen unter anderem im Gesicht erlitt, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde nach dem Vorfall am Montagabend in Unterschwaningen (Landkreis Ansbach) mit einem Hubschrauber in ein Klinikum geflogen.