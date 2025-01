Der Vater schaute sich am Sonntagnachmittag in einem Park gerade eine Infotafel an, als sich sein Sohn eine nicht bekannte Menge des Rohrreinigers in den Mund steckte. Die Substanz rief sofort Verätzungen hervor. Der Vater verständigte den Notarzt, der den Vierjährigen vor Ort versorgte. Anschließend flog ein Rettungshubschrauber den Jungen in eine Kinderklinik.