Pfaffenhofen an der Ilm (dpa/lby) - Wird es bald eine Borna-Impfung geben oder einen Schnelltest? Muss ich mir Sorgen machen, wenn meine Kinder Fieber haben - und können sie weiter draußen spielen? Nach zwei Borna-Fällen im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm hat das Landratsamt in einer Informations-Veranstaltung Antworten auf Fragen besorgter Anwohner gegeben. Eine Impfung und Schnelltest sind in weiter Ferne - aber, so die Experten, keinesfalls bedeute Fieber gleich eine Borna-Infektion.