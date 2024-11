Amberg (dpa/lby) - Ein 83-Jähriger hat mit seinem Auto in der Oberpfalz eine Frau angefahren, die ihrem Partner einen Parkplatz freihalten wollte. Die 80-Jährige habe ihrem Partner helfen wollen, in eine freigewordene Parklücke in Amberg zu fahren, als der 83-Jährige ebenfalls dort einparken wollte, teilte die Polizei mit.