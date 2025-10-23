Gefährliche Körperverletzung: Mann soll 29-Jährigen ins Gesicht geschossen haben

Erlangen (dpa/lby) - Ein Mann soll einem 29-Jährigen in Erlangen mit einer Schreckschusspistole ins Gesicht geschossen haben. Wie die Polizei mitteilte, nahm das Spezialeinsatzkommando den 60-jährigen Tatverdächtigen kurze Zeit später fest. Der 29 Jahre alte Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Er war zuvor mit seinem Kleinkind auf einem Parkplatz. Dort soll ihn der ältere Mann angesprochen haben. Nachdem dieser sich den Angaben zufolge zum Russland-Ukraine-Konflikt geäußert hatte, soll er eine Schreckschusswaffe gezogen und in Richtung des Gesichts des Vaters geschossen haben.Der mutmaßliche Angreifer ging danach in seine Wohnung, die sich in der Nähe befand. Dort nahmen ihn die Einsatzkräfte fest. Bei der Festnahme zog sich der Mann leichte Verletzungen zu, die medizinisch versorgt werden mussten. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.