Dabei soll vor allem auf den 16-Jährigen am Boden liegenden mit massiver Gewalt eingewirkt worden sein. Mehrere Passanten gingen zwischen die Jugendlichen. Diese flüchteten danach in unbekannte Richtungen. Den 16-Jährigen fanden die Beamten in einer Realschule. Wegen seiner Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.