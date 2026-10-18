Gefährliche Körperverletzung: Helfer bei Streit vor Geschäft mit Steinen beworfen

Büchlberg (dpa/lby) - Sie eilten einem Ladenbesitzer zu Hilfe: Bei einer Auseinandersetzung im Landkreis Passau sind ein 39- und 47-Jähriger mit Steinen beworfen und mit einem Schlagstock bedroht worden. Die beiden sowie die drei anderen Beteiligten wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die zwei Männer wollten am Samstag in Büchlberg einen Streit zwischen einem 73 Jahre alten Geschäftsinhaber und zwei jüngeren Männern schlichten.