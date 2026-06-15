Gefährliche Körperverletzung: 56-Jährigen geschlagen - Tatverdächtige filmen Angriff

München (dpa/lby) - Zwei Männer haben in München einen 56-Jährigen angegriffen und einer von ihnen hat die Tat gefilmt. Wie die Bundespolizei mitteilte, nahm ein 22-Jähriger den 56-Jährigen an einer Bahnhofsunterführung aus unbekannten Gründen mit seinem Smartphone auf. Danach habe der 22-Jährige den älteren Mann in der Nacht auf Sonntag geschubst und gemeinsam mit einem 20-Jährigen mehrfach geschlagen und getreten. Der 56-Jährige wurde mit einer Nasenbeinfraktion ins Krankenhaus gebracht.