Erfurt (dpa/th) - In Erfurt sind erneut gefährliche Hundeköder ausgelegt worden. Eine Hundehalterin entdeckte am Donnerstagabend auf dem Gehweg mehrere präparierte Wurststücke, in denen Nägel steckten, wie die Polizei berichtete. Beamte stellten die Köder sicher und nahmen eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz auf. Bereits in der Vergangenheit wurden in unmittelbarer Nähe ähnliche Funde gemacht.