Gefährliche Autofahrt: Raserei mit Schrottauto – Polizei stoppt vier junge Männer

Pfaffenhofen an der Glonn (dpa/lby) - Eine gefährliche Spritztour im Landkreis Dachau hat für vier junge Männer im Alter von 20 bis 22 Jahren Konsequenzen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen am Samstag die Beamten alarmiert, weil ein Auto ohne Kennzeichen mit hohen Geschwindigkeiten von etwa 80 bis 100 km/h durch Pfaffenhofen sowie über ein Feld raste. Dabei soll auch die Frontstoßstange abgerissen sein.