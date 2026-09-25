 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Mädchen klettern für Social-Media-Videos auf Autobahnbrücke

Gefährliche Aktion Mädchen klettern für Social-Media-Videos auf Autobahnbrücke

Für Likes auf die Autobahnbrücke: Zwei Mädchen riskieren alles für einen Post - bis die Polizei eingreift.

Gefährliche Aktion: Mädchen klettern für Social-Media-Videos auf Autobahnbrücke
1
Die Polizei hat die Eltern der beiden Mädchen informiert. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Töging am Inn (dpa/lby) - Zwei Mädchen sind bei Töging am Inn (Landkreis Altötting) auf eine Autobahnbrücke geklettert. Einsatzkräfte stoppten die 14- und 15-Jährige, bevor etwas passierte, wie die Polizei mitteilte. Demnach meldeten Zeugen der Polizei am Donnerstagabend zwei Mädchen, die außerhalb des Geländers einer Brücke auf der Autobahn 94 kletterten. Nach ersten Erkenntnissen wollten sie Bilder und Videos für ihre Social-Media-Accounts aufnehmen. 

Nach der Werbung weiterlesen

Eine Gefahr für die Mädchen oder für die Verkehrsteilnehmer bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt. Die Beamten verständigten die Eltern, die ihre Töchter abholten. Vor Ort wurden die Mädchen zudem auf die möglichen Risiken ihrer Aktion hingewiesen.