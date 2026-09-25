Gefährliche Aktion: Mädchen klettern für Social-Media-Videos auf Autobahnbrücke

Töging am Inn (dpa/lby) - Zwei Mädchen sind bei Töging am Inn (Landkreis Altötting) auf eine Autobahnbrücke geklettert. Einsatzkräfte stoppten die 14- und 15-Jährige, bevor etwas passierte, wie die Polizei mitteilte. Demnach meldeten Zeugen der Polizei am Donnerstagabend zwei Mädchen, die außerhalb des Geländers einer Brücke auf der Autobahn 94 kletterten. Nach ersten Erkenntnissen wollten sie Bilder und Videos für ihre Social-Media-Accounts aufnehmen.