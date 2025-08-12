Es klingt, als wäre man im (falschen) Action-Film: In den letzten Wochen hatten einige wenige Autofahrer in Ilmenau gelegentlich den Ilmtalradweg in der Nähe des Wohngebietes am Stollen als Abkürzung genutzt. Hintergrund ist vermutlich die derzeitige Vollsperrung der Straße Trieselsrand – eine der beiden Zufahrten vom Stollen in Richtung Innenstadt beziehungsweise zur Langewiesener Straße und zum Grenzhammer. Teilweise waren die Fahrer aus Richtung Stollen über die schmale Straße an der Kita Fischerboot (nahe der Fischerhütte) oder sogar über die schmale Pegelmessbrücke zur Langewiesener Straße gefahren.