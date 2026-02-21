Nabburg (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist in Nabburg (Landkreis Schwandorf) mit einem lauten Knall in einen Gartenzaun gefahren. Bei einer Blutentnahme wurde ein Wert von 3,5 Promille bei ihm festgestellt, wie die Polizei mitteilte. Der 51-Jährige wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht und sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Unfall am Freitagabend sei ein Schaden von etwa 4000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.