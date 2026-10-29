München (dpa/lby) - Das Bayerische Landesamt für Umwelt hat rund 40.000 junge Frauennerflinge in der Isar zwischen München und Moosburg ausgewildert. Seit 2022 wurden bereits mehrmals Fische dieser Art in den Fluss eingesetzt, wie das Bayerische Landesamt mitteilte. Eingriffe von Menschen in Gewässer zählen demnach zu den Hauptursachen für den Rückgang der Art. Querbauwerke zerschneiden etwa Lebensräume und erschweren die Wanderung der Fische.