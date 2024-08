Der bayerische Landesverband für Höhlen- und Karstforschung bittet: Höhlenexkursionen, Rettungsübungen und andere Tätigkeiten sollen auf die Monate Mai bis September verschoben werden. Auch das Frühjahr sei noch eine sensible Zeit, da es noch wenig Nahrungsangebot gebe.

Um auf die Fledermäuse und ihre Winterruhe hinzuweisen, sind an vielen Höhlen spezielle Schilder angebracht - denn natürlich ist nicht längst jedes Winterquartier so bekannt wie das in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein: Rund 30.000 Fledermäuse überwintern dort. Die Kalkberghöhle ist dann geschlossen. Geöffnet hat sie im Frühjahr und im Sommer.

25 Fledermausarten leben in Deutschland

Und wie geht es den Fledermäusen generell in Deutschland? Etwa 25 Fledermausarten leben laut Naturschutzverband (Nabu) hier. Verallgemeinern lasse sich das nicht, sagt Uwe Hermanns, Sprecher des Bundesausschusses Fledermaus im Nabu. Es gebe regionale Unterschiede. Zum Beispiel im Forst: Einige Forstbetriebe nähmen Rücksicht auf die Fledermäuse und ihre Quartiere, andere weniger.

Auch die intensive Landwirtschaft schade den Tieren, weil das Insektenangebot zurückgehe. Und: Den Fledermäusen fehlt es vielerorts an Wohnraum. Quartiere wie Fensterbretter, Keller oder Dachböden stünden immer seltener zur Verfügung, sagt Hermanns. Nächtliche Beleuchtung schade den Tieren zusätzlich. Und schließlich können auch Windkraftanlagen zu Todesfallen für Fledermäuse werden.

Dabei seien Fledermäuse ein wichtiger Teil des Ökosystems, da sie Schadinsekten fressen, sagt Hermanns.

Kleine Hufeisennase in vielen Bundesländern schon ausgestorben

Die Schutzbemühungen für die Tiere sind groß. Ein Beispiel aus Nordbayern: In Hohenburg in der Oberpfalz lebt nach LBV-Angaben Deutschlands letzte Kolonie der Großen Hufeisennase. Inzwischen hat sie sich stabilisiert: Seit Anfang der 2000er-Jahre sei sie wieder im Wachstum, sagt Meier. Jetzt hoffe man darauf, ein zweites Quartier für die Tiere zu finden, damit sich der Bestand weiter stabilisiere.

Für die oft nur fünf Gramm schwere Kleine Hufeisennase gebe es derzeit wenige Quartiere - teils seien die Populationen in schlechtem Zustand. Die Kleine Hufeisennase steht auf der Roten Liste gefährdeter Arten und gilt in vielen deutschen Bundesländern schon als ausgestorben. Der LBV habe 2021 ein Haus in der Fränkischen Schweiz übernommen, in dem die Tiere leben, schildert Meier. Ziel ist es, gezielte Verbesserungen für die Tiere zu schaffen, so dass sich die Population stabilisieren kann.