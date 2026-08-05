Bahnreisende zwischen Thüringen und Bayern müssen sich am kommenden Wochenende auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Wegen Instandhaltungsarbeiten wird die ICE-Neubaustrecke durch den Thüringer Wald von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, für den Fernverkehr gesperrt. Betroffen ist teilweise auch die Regionalexpress-Linie 29 zwischen Erfurt und Coburg. Die Sperrung wird zugleich für eine groß angelegte Rettungsübung im Eisenbahntunnel Sandberg bei Traßdorf im Ilm-Kreis genutzt.