Magdeburg/Erfurt - Mit Gebeten wollen Gemeinden der Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) unter anderem an den Beginn des Ukrainekriegs am 24. Februar 2022 erinnern. In den kommenden Tagen sind dafür etwa Friedensgebete in Erfurt und Magdeburg geplant, wie die EKM mitteilte. Bis einschließlich 25. Februar soll zudem bei Gedenkveranstaltungen an die Bombardierungen zu Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren etwa in Stendal und Meiningen erinnert werden. Es gehe um das Gedenken an Opfer und Gebete für Frieden und Versöhnung.