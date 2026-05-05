Auch in diesem Jahr erinnert die B.M. Strupp-Stiftung in Meiningen an die größte Deportation jüdischer Menschen aus Thüringen während der Zeit des Nationalsozialismus. Im Mittelpunkt des Gedenkens steht der 9. Mai 1942,. Hunderte jüdische Kinder, Frauen und Männer aus ganz Thüringen mussten sich an diesem Tag in Weimar einfinden. Sammelstelle war die Viehauktionshalle, von wo aus sie wenig später in den Osten deportiert wurden – für die meisten in den Tod.