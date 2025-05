Mauthausen - In Anwesenheit des spanischen Königspaars hat Österreich der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen vor 80 Jahren gedacht. König Felipe und Königin Letitia waren der Einladung von Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen gefolgt, am Internationalen Befreiungstag teilzunehmen. Die Royals aus Madrid erinnerten damit an das Schicksal von Tausenden damals inhaftierten Spaniern.