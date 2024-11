Erfurt (dpa/th) - Politiker, Vertreter von Kommunen, Verbänden und Organisationen in Thüringern haben der Opfer von Gewaltherrschaft, Krieg, Vertreibung sowie aktuellen Konflikten gedacht. Landtagspräsident Thadäus König beteiligte sich nach Angaben seines Büros an einer Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag in der Kirche St. Margaretha in Breitenbach im Eichsfeld, der geschäftsführende Ministerpräsident Bodo Ramelow in Hildburghausen.