Am 12. Juni 1929 wurde Anne Frank in Frankfurt am Main geboren. Die Tage wäre sie 96 Jahre alt geworden – doch ihr Leben endete tragisch mit nur 16 Jahren. Ihr Tagebuch, das ihre Erlebnisse im Versteck des Hinterhauses in Amsterdam schildert, wurde in 70 Sprachen übersetzt und bleibt ein zentraler Bestandteil des heutigen Bildungssystems. Auch an der Sibylle-Abel-Schule in Sonneberg fand zu ihren Ehren eine besondere Gedenkveranstaltung statt.