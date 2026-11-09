Kraftvoll und zugleich zart hallt Marcella Cagnetta Stephans Stimme durch den Synagogenweg. Für einen Moment scheint der Verkehrslärm der Innenstadt in den Hintergrund zu treten. Das Lied erzählt von einem Juden, der sich an seine Kindheit im ukrainischen Belz erinnert. An einen Ort, den es für ihn nur noch in der Erinnerung gibt. An diesem Montagmittag wird daraus mehr als ein musikalischer Auftakt. Es ist eine Erinnerung daran, wie schnell Heimat, Nachbarschaft und Zugehörigkeit verloren gehen können.