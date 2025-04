Gedenkstein: Judenbach ehrt bedeutenden Politiker

In Judenbach wird einer der bedeutendsten Söhne der Gemeinde geehrt. Am Freitag, 26. April, 15 Uhr wird im Park der Gemeinde ein Gedenkstein für Erich Apel feierlich eingeweiht. Dazu sind alle interessierten Bürger eingeladen, teilt der Verein Dorfleben Judenbach mit. Erich Apel (1917–1965) war promovierter Ingenieur und Politiker, der als Vorsitzender der Staatlichen Plankommission der DDR maßgeblich an der wirtschaftlichen Entwicklung dieses Landes beteiligt war. Seine Wurzeln hatte er in Judenbach – und genau hier soll nun ein Gedenkstein an ihn erinnern.