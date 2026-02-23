Die Gedenkstätte Buchenwald hat eine Kampagne linksradikaler Aktivisten anlässlich des 81. Jahrestages der Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers vor den Toren Weimars als einen Angriff auf die deutsche Erinnerungskultur kritisiert. „Das ist eine völlig unangemessene Instrumentalisierung des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus für die eigene politische, menschenfeindliche Agenda“, sagte der Sprecher der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Rikola-Gunnar Lüttgenau. „Gruppierungen, die den Terror der Hamas bejubeln, die Angriffe vom 7. Oktober als ‚großartige Überraschung‘ glorifizieren und dem Staat Israel das Existenzrecht absprechen, haben bei uns keinen Platz.“