Gedenkjahr Vielfältige Veranstaltungen zum Bauernkriegsgedenken

Ausstellungen

In Sachsen-Anhalt laufen bereits zwei Teile der auf mehrere Orte verteilten Landesausstellung, so die Ausstellung "1525! Aufstand für Gerechtigkeyt" in Eisleben und eine Schau mit Künstlern der Frührenaissance, darunter Albrecht Dürer und Lucas Cranach der Ältere, im Kunstmuseum Moritzburg in Halle (Saale). Der Ausstellungszyklus umfasst sieben Teile, darunter ein Kunstparcours in Allstedt, dem Ort der Müntzerschen "Fürstenpredigt".