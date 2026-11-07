Gedenkfeier Teneriffa nimmt unter Tränen Abschied von Jesús de Miguel

Gallego musste seine Rede im Heliodoro-Rodríguez-López-Stadion mehrfach unter Tränen unterbrechen. Immer wieder richtete er sich an de Miguels Partnerin María und Tochter Carla. Für seine Worte gab es stehend dargebrachte Ovationen. Auch Clubpräsident Felipe Miñambres stockte die Stimme. Zu den Gästen gehörte auch der frühere Weltklasse-Stürmer Emilio Butragueño von Real Madrid.