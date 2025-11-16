Die Geschichten der 28 Frauen und Männer, für die Lenia Gering und Lea Grafenhain von der Evangelischen Gemeinschaftsschule Suhl am Samstagabend in der Hauptkirche St. Marien je eine Kerze anzündeten, könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie eint, dass sie im Zeitraum vom 1. November 2024 bis 31. Oktober 2025 meist still und unbemerkt aus dem Leben gegangen sind. Im achten Jahr fand für Menschen wie sie, die keine Angehörigen an ihrer Seite hatten, niemanden, der sich von ihnen verabschieden konnte oder wollte, in Suhl eine ökumenisch-weltliche Gedenkfeier statt. Erneut eine sehr würdige und sehr bewegende mit Orgelmusik von Kantor Philipp Christ, Gesang christlicher Texte des Suhler Knabenchores sowie nahegehenden Gedenkworten.