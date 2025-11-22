In Westhausen, mit 1249 Jahren einer der ältesten Orte der Region, steht die Kirche, die dem Heiligen Kilian gewidmet ist. Und in ihr ist Einmaliges zu finden: Totenhäuschen. Sie hängen aufgereiht an einer Kirchenwand, sind alt und sehen doch gepflegt aus. Im Inneren jedes Häuschens befindet sich – hinter einer verschließbaren Glastür, eine mit Bändern und Blumen geschmückte Totenkrone. Jedes der teils aufwendigen, aus Holz gebauten kleinen Häuschen ist einem oder einer Verstorbenen gewidmet. Unverheirateten jungen Menschen. Verunglückt, nach Krankheit verstorben, gefallen in einem der Weltkriege.