“Der 9. November hat ja ein doppeltes Gesicht für uns in Deutschland. Zum einen diese schreckliche Nacht und zum anderen 1989 der Mauerfall – ein sehr positives Gedenken. Uns aber soll heute an dieser Stelle, wo bis zum 9. November 1938 eine Synagoge in Arnstadt gestanden hat und in dieser Nacht niedergebrannt wurde, es um das Gedenken an diese Pogromnacht gehen, an diese schwarze Nacht“, begann Michael Damm, Pfarrer in Ruhestand, seine Rede zur Gedenkfeier an die Opfer der Pogromnacht.