Gedenken: Weimar lehnt propalästinensischen Protest in Buchenwald ab

Weimar (dpa/th) - Die Stadt Weimar lehnt eine umstrittene propalästinensische Aktion am Gedenkwochenende zur Befreiung des NS-Konzentrationslagers Buchenwald im Umfeld der heutigen Gedenkstätte ab. Der Protestgruppe seien aber Alternativen für ihre Demonstration angeboten worden, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung. Dabei gehe es um Orte zwar innerhalb des Stadtgebiets, aber außerhalb des Ettersbergs. Auf dem Höhenzug bei Weimar hatten die Nationalsozialisten das Konzentrationslager Buchenwald errichten lassen.