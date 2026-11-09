Gedenken Steinmeier auf Erinnerungstour in Weimar

Weimar (dpa/th) - Ausrufung der Republik, Pogromnacht, Mauerfall: Gleich drei wichtige Ereignisse der Deutschen Geschichte haben den Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Weimar geprägt. In der Gedenkstätte Buchenwald zeigte er sich bestürzt angesichts vieler antisemitischer Vorfälle in Deutschland. "Wir müssen uns dem Judenhass entgegenstellen, ganz gleich, ob er von den politischen Rändern rechts und links, aus der Mitte der Gesellschaft oder vom Islamismus ausgeht", sagte er. Der demokratische Rechtsstaat und die Gesellschaft seien gefordert.