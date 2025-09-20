Gedenken: Neue Ausstellung zum sowjetischen Speziallager

Weimar (dpa/th) - In der Gedenkstätte Buchenwald ist im Rahmen einer Gedenkveranstaltung eine neue Ausstellung zum sowjetischen Speziallager Nr. 2 eröffnet worden. Sie dient als Ersatz für die Zeit der Schließung der aus dem Jahr 1997 stammenden Dauerausstellung, die neu konzipiert wird. Im Mittelpunkt der Interimsausstellung von Studierenden der Friedrich-Schiller-Universität Jena stehen die Haftbedingungen im Lager und die Erfahrungen der Internierten. Sie trägt den Titel "K(ein) Ort des Schweigens" und ist in der ehemaligen Verwaltungsbaracke am "Carachoweg" zu sehen.