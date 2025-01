Gedenken: Mehr Bestattungsmöglichkeiten nach muslimischer Tradition

Nach Kruppas Angaben gibt es inzwischen in acht Kommunen des Freistaats muslimische Grabfelder – in Eisenach, Erfurt, Gera, Jena, Mühlhausen, Nordhausen, Sonneberg und Weimar. Dabei handele es sich um ausgewiesene Friedhofsabschnitte, die den besonderen Anforderungen einer muslimischen Bestattung, wie beispielsweise der Ausrichtung der Gräber nach Mekka, so weit wie möglich entgegenkämen. "Es ist ein gutes Zeichen, dass immer mehr Kommunen in Thüringen auch auf den Friedhöfen der zunehmenden Vielfalt der Thüringer Bevölkerung gerecht werden", sagte Kruppa. Die Grabfelder seien in der Regel in Zusammenarbeit mit den muslimischen Gemeinden vor Ort entstanden.