Die Kämpfe zur Niederschlagung des Kapp-Putsches im März 1920 in Suhl und Gotha kosteten sieben jungen Männern aus Zella-Mehlis das Leben. Ihnen zum Gedenken wurde 1920 eine Gedenkstätte auf dem Mehliser Friedhof errichtet, die 1933 von den Faschisten zerstört wurde. Doch ausgelöscht werden konnte die Erinnerung nicht: Heute steht dort wieder ein Gedenkstein mit den Erinnerungstafeln, auf denen die Namen der Toten verewigt sind.