Der Frühjahrs-Frontverlauf zwischen US-Armee und letztem Aufbegehren der deutschen Wehrmacht und „Volkssturm“-Rentnern sowie -Jugendlichen im Jahr 1945 lässt sich in diesen Tagen um den 80. Jahrestag der Befreiung gut nachvollziehen. Verlief der doch nicht etwa geradlinig, sondern in östlicher Hauptstoßrichtung im Tages- und Stundentakt mal südlicher, mal nördlicher von Ort zu Ort. Nachvollziehbar an den jeweiligen Gedenktagen in den Kommunen.