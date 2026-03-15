Auch wenn es nur ein kleines Grüppchen Parteimitglieder und Sympathisanten war, welches sich Samstagvormittag auf dem Arnstädter Friedhof versammelte, um an jene drei mutigen Männer aus Arnstadt zu erinnern, die sich im März 1920 dem Putsch gegen die noch jungen Weimarer Republik zusammen mit Millionen weiteren Deutschen entgegen stellten, so ließ es sich die Linke doch nicht nehmen, das Gedenken würdig und mahnend zugleich zu gestalten.