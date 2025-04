„Wir wollten einmal etwas Neues ausprobieren und Geschichte auf eine andere Art kennenlernen“, erzählt Lina. So entstand in der zehnten Klasse der Regelschule Geratal die Idee, einen Podcast aufzunehmen und sich damit beim Wettbewerb „Stille Helden“, welchen der Landkreis aus Anlass des 80. Jahrestages der Befreiung des KZ Buchenwald-Außenlagers S III im Jonastal ausgelobt hatte. „Wir wollten das Thema auf eine andere Art zugänglich machen und tief in die Materie eintauchen.