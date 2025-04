„Beglückend schönes Jonastal, missbraucht als Jammertal. Die Wälder rings von Blüten duften, ließ Wahnsinn grausam Menschen schuften“, so hat es der Arnstädter Alwin Friedel einst in einem Gedicht beschrieben. So trug es am Samstag die Schülerin Arwen Wendt zur Gedenkveranstaltung vor.