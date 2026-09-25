Gedenken: Heidenau stoppt Stolpersteine – Knobloch zeigt sich entsetzt

Heidenau/München - Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, reagiert entsetzt auf den Stadtratsbeschluss im sächsischen Heidenau, keine Stolpersteine mehr im öffentlichen Raum zu verlegen. Orte der Erinnerung aus dem Stadtbild zu entfernen sei der "völlig falsche Weg", sagte Knobloch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Und ich bin entsetzt, dass eine demokratische Partei sich dafür hergibt, ein so durchsichtiges Manöver der Extremisten von der AfD zu unterstützen."