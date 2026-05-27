Seit Jahren macht der Jonastalverein mit seinem Dokumentationszentrum im Rehestädter Weg den Gräuel öffentlich, welches die Häftlinge im Außenlager des Buchenwald-Konzentrationslagers wenige Kilometer entfernt erleiden mussten, als sie bei Wind und Wetter Stollen in den Felsen gruben. Er forscht, sammelt, stellt aus. Die meiste Arbeit ist ehrenamtlich. Für die wenigen über Maßnahmen Beschäftigten ist es alljährlich ein Kampf ums Geld.