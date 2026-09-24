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Gedenken an NS-Opfer CDU und AfD wollen Stolpersteine in Heidenau ablehnen

Wie soll an Opfer des Nationalsozialismus erinnert werden? Stadträte von CDU und AfD sprechen sich gegen Stolpersteine aus. Doch das Gedenken solle sichtbar stattfinden, argumentiert die Verwaltung.

Gedenken an NS-Opfer: CDU und AfD wollen Stolpersteine in Heidenau ablehnen
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Sogenannte Stolpersteine erinnern in etlichen Kommunen Deutschlands an die Opfer des Nationalsozialismus. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa/ZB

Heidenau (dpa/sn) - Stadträte von AfD und CDU wollen die Verlegung sogenannter Stolpersteine in Heidenau (Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) in Zukunft ablehnen. In einem fraktionsübergreifenden Beschlussantrag gemeinsam mit dem "Bündnis Oberelbe für mehr Demokratie" fordern Vertreter der beiden Parteien, Stolpersteine "im öffentlichen Straßen- und Gehwegbereich" künftig abzulehnen. Der Stadtrat soll am Abend über eine entsprechende Beschlussvorlage abstimmen. Zuvor hatte die "Bild" berichtet. 

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Viele Bürger, Angehörige und Initiativen würden diese Form der Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus als nicht angemessen empfinden, heißt es weiter. Stattdessen solle das Gedenken vorzugsweise auf dem Nordfriedhof der Stadt stattfinden, so "dass ein direktes Betreten der Gedenkelemente ausgeschlossen ist". 

Verwaltung spricht sich gegen den Antrag aus

Die Verwaltung empfiehlt, die Vorlage abzulehnen. "Das Gedenken sollte auch künftig sichtbar und wahrnehmbar im öffentlichen Raum stattfinden", heißt es darin. 

In Heidenau gibt es demnach bereits Stolpersteine an zwei Standorten - unter anderem zur Erinnerung an den früheren Heidenauer Bürgermeister Paul Gröger. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Alternative Kultur- und Bildungszentrum Sächsische Schweiz mit Sitz im benachbarten Pirna die Verlegung weiterer Stolpersteine beantragt.

Die Erinnerungsform der Stolpersteine gibt es bereits seit den 90er Jahren. Die in der Regel spendenfinanzierten Pflastersteine mit den Namen der Opfer des Nationalsozialismus werden am letzten bekannten Wohn- oder Wirkungsort der Opfer verlegt.