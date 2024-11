Erfurt (dpa/th) - Der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm, hat beim Gedenken an die Pogromnacht vor 86 Jahren vor einem Erstarken des Antisemitismus gewarnt. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel habe der Ausdruck "Nie wieder!" für Juden seinen Sinn verloren, sagte er bei einer Gedenkveranstaltung in Erfurt laut Redemanuskript. Der rechte und linke Antisemitismus in Deutschland erfahre durch muslimischen Antisemitismus neue Stärkung.